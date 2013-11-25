马来西亚期市：棕榈油期货下滑，MPOA数据令市场忧心11月产量

截至周一收盘，马来西亚指标2月棕榈油期货 下跌0.5%，报每吨2,629林吉特，早盘时曾一度触及2,664的高位。

成交量为32,920口，略低于35,000口的日均值。

不过，出口数据优于预估，暗示眼下需求或可持稳，尽管市场担心买家可能在冬季转而选用替代品。

棕榈油在低温时通常会凝固。年底时需求一般会降低，因北半球的买家会选择豆油等其他食用油。

船运调查机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚11月1-25日棕榈油出口较上月同期微降0.1%至1,229,580吨，因运往欧洲和印度的棕榈油数量增加，抵消了中国需求疲弱的影响。

另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，11月同期棕榈油出口较上月同期下滑2.3%至1,229,580吨。(完)

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