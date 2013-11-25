东南亚股市：泰国和菲律宾股市收在11周低点

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透曼谷11月25日 - 泰国股市周一连续第五日下滑，触及11周收盘低点，因在政治紧张情势下，资金持续外流。因台风受创的菲律宾股市则连续第六日下滑，其他东南亚股市则温和上涨，呼应亚洲市场走势。
泰国SET指数 收低0.5%至1,352.86点，为9月6日以来最低，今年以来跌幅2.8%，为亚洲表现第三糟市场。
根据汤森路透的数据，外资卖超15亿泰铢(4,700万美元)，截至周五外资本月已在泰国股市卖超9.83亿美元。
Siam Commercial Bank 等大型银行股的技术性买盘带动泰国股市脱离盘中低点1,345.02点。
菲律宾股市 表现落后，下滑1.3%至6,004.26点，为11周收盘低点。大型集团GT Capital Holdings 重挫5.7%，跌势居前。
外资出走拖累地区市场。汤森路透和交易所数据显示，外资在印尼股市卖超23.41亿卢比(20.02万美元)，在马来西亚股市卖超1.09亿马币(林吉特)(3,390万美元)，在菲律宾股市卖超5.17亿披索(1,180万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 399.23 -0.84 -0.21 -5.86 424.10
新加坡 3180.65 7.80 +0.25 +0.43 3167.08
马来西亚 1797.97 3.45 +0.19 +6.45 1688.95
泰国 1352.86 -6.21 -0.46 -2.81 1391.93
印尼 4334.80 16.84 +0.39 +0.42 4316.69
菲律宾 6004.26 -80.58 -1.32 +3.30 5812.73
越南 506.46 0.82 +0.16 +22.41 413.73
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。