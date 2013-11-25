东南亚股市：泰国和菲律宾股市收在11周低点

路透曼谷11月25日 - 泰国股市周一连续第五日下滑，触及11周收盘低点，因在政治紧张情势下，资金持续外流。因台风受创的菲律宾股市则连续第六日下滑，其他东南亚股市则温和上涨，呼应亚洲市场走势。

泰国SET指数 收低0.5%至1,352.86点，为9月6日以来最低，今年以来跌幅2.8%，为亚洲表现第三糟市场。

根据汤森路透的数据，外资卖超15亿泰铢(4,700万美元)，截至周五外资本月已在泰国股市卖超9.83亿美元。

Siam Commercial Bank 等大型银行股的技术性买盘带动泰国股市脱离盘中低点1,345.02点。

菲律宾股市 表现落后，下滑1.3%至6,004.26点，为11周收盘低点。大型集团GT Capital Holdings 重挫5.7%，跌势居前。

外资出走拖累地区市场。汤森路透和交易所数据显示，外资在印尼股市卖超23.41亿卢比(20.02万美元)，在马来西亚股市卖超1.09亿马币(林吉特)(3,390万美元)，在菲律宾股市卖超5.17亿披索(1,180万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 399.23 -0.84 -0.21 -5.86 424.10

新加坡 3180.65 7.80 +0.25 +0.43 3167.08

马来西亚 1797.97 3.45 +0.19 +6.45 1688.95

泰国 1352.86 -6.21 -0.46 -2.81 1391.93

印尼 4334.80 16.84 +0.39 +0.42 4316.69

菲律宾 6004.26 -80.58 -1.32 +3.30 5812.73

越南 506.46 0.82 +0.16 +22.41 413.73

(完)

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