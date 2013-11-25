国际油市：亚洲柴油裂解价差跳升，受印度供应和中石化油管事件支撑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡11月25日 - 亚洲柴油裂解价差周一跳升至四个月高点，产业消息人士表示，市场预期印度供应中断，且在中石化油管爆炸事件后，中国可能进口油品。
路透数据显示，12月柴油裂解价差上扬0.86美元至每桶较迪拜原油升水18.85美元，为7月22日触及19.67美元以来的最高水准。航煤裂解价差升0.78美元，至三个月高点每桶18.25美元。
消息人士称，Reliance Industries 关闭了Jamnagar炼厂一座去硫装置，进行排定的维修，该厂日产能为58万桶。
交易商预期，中石化将进口柴油，尽管该公司尚未在现货市场抛出需求。他们指出，中石化现在会先使用库存。但此消息未能获得中石化官员确认。
产业消息人士称，台湾中油仍在进行2014年柴油销售合约的协商。
其中一消息人士称，含硫0.25%柴油出价可能在折价0.20美元区间内，含硫500ppm柴油则在溢价0.25-0.30美元间。
交易商称，韩国S-Oil正进入第二轮2014年柴油和航煤合约协商，预计在本周底定。
新加坡今日无现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。