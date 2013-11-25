国际油市：亚洲柴油裂解价差跳升，受印度供应和中石化油管事件支撑

路透新加坡11月25日 - 亚洲柴油裂解价差周一跳升至四个月高点，产业消息人士表示，市场预期印度供应中断，且在中石化油管爆炸事件后，中国可能进口油品。

路透数据显示，12月柴油裂解价差上扬0.86美元至每桶较迪拜原油升水18.85美元，为7月22日触及19.67美元以来的最高水准。航煤裂解价差升0.78美元，至三个月高点每桶18.25美元。

消息人士称，Reliance Industries 关闭了Jamnagar炼厂一座去硫装置，进行排定的维修，该厂日产能为58万桶。

交易商预期，中石化将进口柴油，尽管该公司尚未在现货市场抛出需求。他们指出，中石化现在会先使用库存。但此消息未能获得中石化官员确认。

产业消息人士称，台湾中油仍在进行2014年柴油销售合约的协商。

其中一消息人士称，含硫0.25%柴油出价可能在折价0.20美元区间内，含硫500ppm柴油则在溢价0.25-0.30美元间。

交易商称，韩国S-Oil正进入第二轮2014年柴油和航煤合约协商，预计在本周底定。

新加坡今日无现货交易。(完)

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