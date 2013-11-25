国际油市：亚洲汽油裂解价差上涨，印尼Pertamina进入市场求购

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡11月25日 - 亚洲汽油裂解价差周一升至六个交易日高点每桶5.56美元，市场关注印尼一笔88-辛烷值汽油交易。
亚洲最大汽油进口商Pertamina上周四发出一笔标单，可能寻求第一季交运的汽油。
多位交易商表示，市场尚未感受到11月22日青岛油管爆裂的效应。青岛是中国大型原油进口地之一。
亚洲石脑油裂解价差周一自八个半月高点下跌近1%，至每吨151.45美元回落，石化业者的现货需求停摆。
新加坡现货市场有五笔交易，其中四笔的石脑油交易Socar全数参与其中。
Socar自嘉能可买进1月下半月/2月上半月石脑油价差合约，每吨7.50美元，以及2月上半月/2月下半月石脑油价差合约，每吨8.00美元。
Socar并从嘉能可买进1月下半月船货，每吨962美元。
该公司又出售一笔1月下半月船货给MRI，价格为相对优渥的每吨963美元。
中国石油卖给托克(Trafigura)一笔92-辛烷值汽油船货，12月20-24日交运，每桶114.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。