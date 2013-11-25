国际油市：亚洲汽油裂解价差上涨，印尼Pertamina进入市场求购

路透新加坡11月25日 - 亚洲汽油裂解价差周一升至六个交易日高点每桶5.56美元，市场关注印尼一笔88-辛烷值汽油交易。

亚洲最大汽油进口商Pertamina上周四发出一笔标单，可能寻求第一季交运的汽油。

多位交易商表示，市场尚未感受到11月22日青岛油管爆裂的效应。青岛是中国大型原油进口地之一。

亚洲石脑油裂解价差周一自八个半月高点下跌近1%，至每吨151.45美元回落，石化业者的现货需求停摆。

新加坡现货市场有五笔交易，其中四笔的石脑油交易Socar全数参与其中。

Socar自嘉能可买进1月下半月/2月上半月石脑油价差合约，每吨7.50美元，以及2月上半月/2月下半月石脑油价差合约，每吨8.00美元。

Socar并从嘉能可买进1月下半月船货，每吨962美元。

该公司又出售一笔1月下半月船货给MRI，价格为相对优渥的每吨963美元。

中国石油卖给托克(Trafigura)一笔92-辛烷值汽油船货，12月20-24日交运，每桶114.30美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻