国际油市：亚洲燃料油现货价差持稳，低粘度燃料油供应仍吃紧

路透新加坡11月25日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货价差周一变动不大，而贸易消息人士称，低粘度燃料油船货供应仍吃紧。

路透数据显示，180-cst燃料油现货价差小升0.33美元，至每吨较新加坡现货报价升水2.52美元，380-cst燃料油价差则下跌0.16美元，至每吨升水3.50美元。

贸易消息人士称，低粘度市场吃紧情况在12月底前没有缓和的迹象。

新加坡一交易商称，高粘度和低粘度船货失衡情况仍旧严重，但12月底应该会略为缓解，因欧洲炼厂维修过后来自欧洲的船货应会增加。

在现货交易方面，三井出售4万吨380-cst燃料油给BP，12月13-17日装运，每吨较新加坡现货报价升水3.50美元。

壳牌出售4万吨380-cst燃料油给光汇石油，12月18-22日装运，每吨601.50美元。

雪佛龙出售2万吨380-cst燃料油给道达尔，12月21-25日装运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。

Lukoil出售2万吨380-cst燃料油给道达尔，12月16-20日装运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。(完)

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