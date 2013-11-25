国际油市：亚洲燃料油现货价差持稳，低粘度燃料油供应仍吃紧

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡11月25日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货价差周一变动不大，而贸易消息人士称，低粘度燃料油船货供应仍吃紧。
路透数据显示，180-cst燃料油现货价差小升0.33美元，至每吨较新加坡现货报价升水2.52美元，380-cst燃料油价差则下跌0.16美元，至每吨升水3.50美元。
贸易消息人士称，低粘度市场吃紧情况在12月底前没有缓和的迹象。
新加坡一交易商称，高粘度和低粘度船货失衡情况仍旧严重，但12月底应该会略为缓解，因欧洲炼厂维修过后来自欧洲的船货应会增加。
在现货交易方面，三井出售4万吨380-cst燃料油给BP，12月13-17日装运，每吨较新加坡现货报价升水3.50美元。
壳牌出售4万吨380-cst燃料油给光汇石油，12月18-22日装运，每吨601.50美元。
雪佛龙出售2万吨380-cst燃料油给道达尔，12月21-25日装运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。
Lukoil出售2万吨380-cst燃料油给道达尔，12月16-20日装运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。