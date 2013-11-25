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市场报道 | 2013年 11月 25日 星期一 20:18 BJT

欧洲已公布经济指标--2013/11/25

国家          时间   较前月(季)(%)             上月(季)(%)             较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国            第三季            +0.8  p                 +0.7  f                   +1.5  p
 德国            第三季            +0.3  p                 +0.7  f                   +1.1  p
 法国            第三季            -0.1  p                 +0.5  r                     --  
 意大利          第三季            -0.1  p                 -0.3  f                   -1.9  p
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国              10月            +0.1                    +0.4  f                   +2.2  
 德国              10月            -0.2  p                  0.0  f                   +1.2  p
 法国(HICP)        10月            -0.1                    -0.2  f                   +0.7  
 意大利(HICP)      10月            +0.1  f                 +1.8  f                   +0.8  r
                                                                                           
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国              10月            -0.3  u                 持平  u-f                 +0.8  u
 德国              10月            -0.2  p                 +0.3  r                   -0.7  p
 法国               9月            +0.3  p                 +0.1  r                   -0.8  p
 意大利             9月             0.0  p                 +0.1  r                   -1.8  P 
 
 失业率                       当月(季)%               上月(季)%                            
 英国             6-8月             7.7                     7.8                            
 德国              10月             6.9  @                  6.9  @                         
 法国            第二季            10.9                    10.8  r                         
 意大利             9月            12.5  @                 12.4  @-r                       
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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