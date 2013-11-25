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市场报道 | 2013年 11月 25日 星期一 21:13 BJT

美股盘前：美国铝业股价大涨3.3%，高盛给予买进评等

路透纽约11月25日 - 美国铝业(Alcoa) 周一盘前上涨3.3%，此前高盛将该公司评等调高为买进。(完)
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