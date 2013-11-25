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市场报道 | 2013年 11月 25日 星期一 21:20 BJT

美国企业：菲亚特称克莱斯勒不会在今年底前推动IPO

路透米兰11月25日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat/飞雅特) 周一表示，该公司旗下的美国克莱斯勒不会在今年底前推动首次公开发行(IPO)，同时也没有办法确定何时会推动，要视市场状况而定。

菲亚特发布声明指出，“预期克莱斯勒集团将会继续推行必要的步骤，使其能够在2014年第一季进行IPO。”

受此消息影响，菲亚特股价跌势加剧，挫跌超过2%。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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