欧元汇率：中国国务院总理称，希望见到强势欧元

路透布加勒斯特11月25日 - 中国国务院总理李克强周一访问罗马尼亚时表示，他希望见到强势欧元货币。

李克强在与罗马尼亚总理Victor Ponta会面后的新闻发布会表示，“我认为中国和中东欧合作有利于欧洲整合进程，我们希望见到繁荣、团结、发达的欧洲，同时也见到强势欧元货币。”