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市场报道 | 2013年 11月 25日 星期一 22:41 BJT

美国热股：微软Xbox One上市首日销量直追索尼PS4，股价小幅上升

路透11月25日 - 微软 新一代游戏机Xbox One周五上市不到24小时销量就超过100万台，与索尼PlayStation 4游戏机不分伯仲。

微软周一盘初微涨0.72%，报37.84美元。(完)
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