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市场报道 | 2013年 11月 25日 星期一 22:42 BJT

美国热股：高通正接受中国发改委反垄断调查，股价盘初下跌

路透11月25日 - 高通 表示，中国国家发展与改革委员会根据反垄断法正在对该公司进行调查。

高通周一盘初下跌1.66%，报71.75美元。(完)
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