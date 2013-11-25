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市场报道 | 2013年 11月 25日 星期一 22:36 BJT

美国热股：强生治疗丙型肝炎药品Olysio获美国监管机构批准后，股价上涨

路透11月25日 - 美国监管机构上周五对强生 用于丙型肝炎的药品Olysio予以批准使用。

强生周一盘初上涨0.55%，报95.76美元。(完)
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