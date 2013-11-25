版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 25日 星期一 22:49 BJT

美国热股：波音对747-8和787梦想客机的引擎结冰风险发出警告，股价挫跌

路透11月25日 - 波音 上周五对747-8和787梦想客机这两款机型的引擎结冰风险发出警告，并敦促15家用户避免让飞机接近高空雷暴。该发动机由通用电气 生产。

波音周一盘初走低1.12%，报134.45美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐