美国数据：11月markit综合PMI初值为57.1，10月终值为49.6

路透纽约11月25日 - 一行业报告周一显示，美国11月民间活动反弹，之前一个月放缓，而新订单增速为2012年4月来最快。

金融数据服务机构Markit表示，美国11月markit综合采购经理人指数(PMI)初值升至57.1，10月终值为49.6。

这是Markit自2009年10月开始编纂数据以来首次公布其综合和服务业数据。2013年10月读数为有史以来最低。

读数高于50代表活动扩张。

美国11月Markit综合PMI新订单指数为57.9，创下2012年4月以来新高，10月为53.9。

美国11月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值为57.1，10月终值为49.3。

美国11月Markit服务业PMI初值新业务指数为58.5，创下2012年3月以来最高，10月终值为54.2。(完)