美国数据：11月markit综合PMI初值为57.1，10月终值为49.6

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约11月25日 - 一行业报告周一显示，美国11月民间活动反弹，之前一个月放缓，而新订单增速为2012年4月来最快。
金融数据服务机构Markit表示，美国11月markit综合采购经理人指数(PMI)初值升至57.1，10月终值为49.6。
这是Markit自2009年10月开始编纂数据以来首次公布其综合和服务业数据。2013年10月读数为有史以来最低。
读数高于50代表活动扩张。
美国11月Markit综合PMI新订单指数为57.9，创下2012年4月以来新高，10月为53.9。
美国11月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值为57.1，10月终值为49.3。
美国11月Markit服务业PMI初值新业务指数为58.5，创下2012年3月以来最高，10月终值为54.2。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。