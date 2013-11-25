美国股市：开盘上涨，因伊朗与六大国达成核计划协议

路透纽约11月25日 - 美国股市周一开盘上涨，道指和标普500指数触及纪录高位，Nasdaq指数升穿4,000点，因伊朗与六大国周日达成突破性核计划协议，提振投资者风险胃纳。

道琼工业指数 盘初上涨23.58点，或0.15%，至16,088.35点，标准普尔500指数 升2.74点，或0.15%，至1,807.5点，Nasdaq指数 涨12.438点，或0.31%，至4,004.088点。(完)