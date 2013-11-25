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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 23:10 BJT

表格：美国10月成屋待完成销售指数较上月下降0.6%，预估为增长1.3%

路透11月25日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布，美国10月成屋待完成销售指数较上月下降0.6%，至102.1，预估为增长1.3%。

美国10月成屋待完成销售较2012年10月下降1.6%。

10月 9月 前值 12年10月 指数 102.1 102.7 101.6 103.8

10月 9月 前值 13年10月/12年10月 变动(%) -0.6 -4.6 -5.6 -1.6 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
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