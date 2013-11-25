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货币新闻 | 2013年 11月 26日 星期二 05:09 BJT

USDA报告：截至11月24日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透11月25日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 11/24/13 11/17/13 11/24/12 五年均值

冬麦生长状况 - 优 9 11 4 　　　 -- - 良 53 52 29 -- - 普通 30 30 41 -- - 差 6 5 19 -- - 很差 2 2 7 -- 玉米收割率 95 91 100 91 棉花收割率 　　　　　　78 68 88 83 冬麦出苗率　　　　　　　93 89 88 89 (完)

(编译 母红；审校 利棣儿)
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