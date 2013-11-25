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货币新闻 | 2013年 11月 26日 星期二 02:05 BJT

表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.300%，投标倍数为3.54

路透华盛顿11月25日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.300% 中值 0.280% 低值 0.250% 价格/得标 价格 99.900644 高值得标比率 16.64% 投标倍数 3.54 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,056,500 总投标 113,176,976,500 竞争性投标得标 31,742,730,000 非竞争性投标得标 147,326,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 81,693,000,000 初级市场交易商得标 15,950,840,000 直接投标 20,555,150,000 直接投标得标 8,660,150,000 间接投标 10,671,500,000 间接投标得标 7,131,740,000 发行细节 发行日 2013/12/02 到期日 2015/11/30 CUSIP码 912828A26

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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