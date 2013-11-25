澳洲经济：澳洲需提高生产率并增加基础设施投资--央行副总裁洛威

洛威称，有不少民间资本等待投资于基础设施。

“问题更大程度上在于投资者不愿承担建设和维护风险，以及/或者在针对公共设施的使用收费方面存在困难，”他说。

“公共部门可以发挥重要的辅助作用，要么直接利用其自身的资产负债表，要么与民间行业达成风险共担协议。”