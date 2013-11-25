澳洲经济：澳洲需提高生产率并增加基础设施投资--央行副总裁洛威

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
洛威称，有不少民间资本等待投资于基础设施。
“问题更大程度上在于投资者不愿承担建设和维护风险，以及/或者在针对公共设施的使用收费方面存在困难，”他说。
“公共部门可以发挥重要的辅助作用，要么直接利用其自身的资产负债表，要么与民间行业达成风险共担协议。”
洛威表示，如果这些项目有办法带来收入的话也有帮助，比方说通过有偿使用或者征税，不过这两种手段在政治上不受欢迎。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。