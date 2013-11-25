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货币新闻 | 2013年 11月 26日 星期二 06:48 BJT

澳洲经济：澳洲需提高生产率并增加基础设施投资--央行副总裁洛威

洛威称，有不少民间资本等待投资于基础设施。

“问题更大程度上在于投资者不愿承担建设和维护风险，以及/或者在针对公共设施的使用收费方面存在困难，”他说。

“公共部门可以发挥重要的辅助作用，要么直接利用其自身的资产负债表，要么与民间行业达成风险共担协议。”

洛威表示，如果这些项目有办法带来收入的话也有帮助，比方说通过有偿使用或者征税，不过这两种手段在政治上不受欢迎。(完)
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