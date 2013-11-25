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货币新闻 | 2013年 11月 26日 星期二 06:45 BJT

欧洲经济：处于逐步复苏轨道--欧央行管委魏德曼

路透美国马萨诸塞州剑桥11月25日 - 欧洲央行管委会成员魏德曼周一表示，央行仍预计欧洲经济将逐步复苏。

“我们的预估是经济将会逐步复苏，所有即将出炉的数据都会显示没有必要修正该预期，”魏德曼在哈佛大学演说后回答听众关于欧洲再度衰退可能性的提问时说。

他并称，央行还预期物价保持稳定，不会发生通缩。(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)
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