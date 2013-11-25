加拿大股市：基本持平，能源股下跌

路透多伦多11月25日 - 加拿大主要股指周一基本持平，此前国际社会就限制伊朗核计划达成协议，推动大盘上涨，但打压油价以及能源类股。

搅动市场的还有黑莓 跳涨1.4%，因该公司此前宣布高层再次洗牌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌6.12点或0.05%，报13,472.22。该指数今年迄今上涨约8%。

10个主要板块中六个上涨。

工业类股上涨0.5%。Canadian Pacific Railway 和Canadian National Railway 分别上涨1.3%和0.6%。

伊朗核谈判达成协议后，能源股下跌。Suncor 和Canadian Natural Resources 分别下滑1.9%和0.9%。

金矿股基本持平。Goldcorp 下跌0.4%，而Barrick Gold 升0.5%。Detour Gold 大跌11.7%，因该公司宣布执行长Gerald Panneton辞职。

Saputo Inc 微升0.1%。(完)