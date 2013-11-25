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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 06:48 BJT

****日韩经济指标预测--11月26日-12月3日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
       
    11月25日当周
        
    11月26日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    2100     韩国央行制造业景气判断指数                      12月       --        86  
    
    11月27日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    2300    韩国经常帐(亿美元)                               10月       --   盈余49.7
    2350    日本投资外国债券(亿日圆)                         前周       --  买超3,499
            外资投资日本股票(亿日圆)                                    -- 买超12,949
    
    11月27-28日
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    2350    日本零售销售(较上年同期)                         10月     +2.1%     +3.1%
    
    11月28日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    2300  韩国工业生产(较上年同期)                           10月       --      -3.6%
                      (较前月)                                          --      -2.1%
               服务业产出(较前月)                                       --      +0.3%
    2313  日本制造业采购经理人指数(PMI)                      11月       --       54.2
    2330  日本东京地区核心CPI(较上年同期)                    11月     +0.4%     +0.3%
              东京地区CPI(较上年同期)                                   --      +0.6%
    2350  日本工业生产(较前月)                            10月初值    +2.0%     +1.3%
              工业生产一个月预估                                        --      +4.7%
              工业生产两个月预估                                        --      -1.2% 
    
    11月28-29日
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    2330  日本所有家庭支出(较上年同期)                       10月     +0.9%     +3.7%
                              (较前月)                                -0.5%     +1.6%
    2330  日本求才求职比                                     10月      0.96      0.95
              失业率                                                   3.9%      4.0%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)        10月     +0.9%     +0.7%
              全国CPI(较上年同期)                                       --      +1.1%  
    
    11月29日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    0500    日本建筑订单(较上年同期)                         10月       --     +89.8%
                房屋开工(较上年同期)                                  +4.3%    +19.4%   
    
    12月2日当周
    
    12月1日(日)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    2300    韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   11月      --      -0.3%
                               (较上年同期)                             --      +0.7%
    2350    日本企业资本支出(较上年同期)                    第三季      --       持平
    
    12月2日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    0000    韩国出口(较上年同期)                          11月初值      --      +7.2%
                进口(较上年同期)                                        --      +5.2%
                贸易收支(亿美元)                                        --     顺差49 
     --     韩国HSBC/Markit制造业PMI                          11月      --       50.2
    
    12月3日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    0130    日本加班工资(较上年同期)                          10月        --    +3.5%(完)
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