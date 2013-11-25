日韩经济指标预测--11月26日-12月3日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月25日当周 11月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 86 11月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余49.7 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,499 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超12,949 11月27-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 +2.1% +3.1% 11月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国工业生产(较上年同期) 10月 -- -3.6% (较前月) -- -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 54.2 2330 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 +0.4% +0.3% 东京地区CPI(较上年同期) -- +0.6% 2350 日本工业生产(较前月) 10月初值 +2.0% +1.3% 工业生产一个月预估 -- +4.7% 工业生产两个月预估 -- -1.2% 11月28-29日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 +0.9% +3.7% (较前月) -0.5% +1.6% 2330 日本求才求职比 10月 0.96 0.95 失业率 3.9% 4.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 +0.9% +0.7% 全国CPI(较上年同期) -- +1.1% 11月29日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- +89.8% 房屋开工(较上年同期) +4.3% +19.4% 12月2日当周 12月1日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- -0.3% (较上年同期) -- +0.7% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- 持平 12月2日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 11月初值 -- +7.2% 进口(较上年同期) -- +5.2% 贸易收支(亿美元) -- 顺差49 -- 韩国HSBC/Markit制造业PMI 11月 -- 50.2 12月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- +3.5%(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。