美国股市：道指收在纪录高位，Nasdaq盘中站上4,000点为13年来首次

社交类股下跌，Facebook 跌破技术支撑水准45.80，终场收低3.1%至44.82美元。Yelp 股价重挫6.7%至58.20美元。推特 股价跌4.7%至39.06美元。

道琼工业指数 收高7.77点，或0.05%，至16,072.54点，再创纪录收盘高位。稍早，道琼工业指数再创盘中纪录高位16,109.63点。但标普500指数 跌2.28点或0.13%，至1,802.48点。

Nasdaq指数 收升2.924点，或0.07%，至3,994.573点。该指数稍早一度触及盘中高位4,007.093点，13年来首次站上4,000点。但尾盘回落。

医疗和金融类股今日表现突出，标普医疗类指数 升0.4%，标普金融类指数涨0.1%。

相比之下，波音 股价则跌2.2%至133美元，该公司上周五对747-8和787梦想客机的引擎结冰风险发出警告。生产上述引擎的通用电气 股价跌1.3%至26.73美元。

一些分析师称，美股可能仍会走高，即便标普500指数年内升26.4%，道琼工业指数已连涨七周。

“许多投资者都在问是否要出现会调，这一点也不奇怪。我们认为，答案明显是‘不会’。尽管目前的表现极好，尤其是在经济和企业获利增长疲弱的背景下，但这几乎没什么不同寻常的，”RBC Capital Markets首席美国市场策略师Jonathan Golub表示。(完)