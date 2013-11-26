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货币新闻 | 2013年 11月 26日 星期二 23:11 BJT

表格：美国11月消费者信心指数为70.4，预估为72.9--经济咨商会

路透11月26日 - 美国经济谘商会周二公布，11月美国消费者信心指数为70.4，10月消费者信心指数被上修为72.4，前值公布为71.2。

美国11月消费者信心指数为4月以来最低。预期指数为3月以来最低。

此前路透访问的分析师预估中值显示，11月消费者信心指数料为72.9。

以下为具体数据:

　 11月 10月 10月初值 9月 整体指数 70.4 72.4 71.2 80.2 现况指数 72.0 72.6 70.7 73.5 预期指数 69.3 72.2 71.5 84.7(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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(编译 母红; 审校 利棣儿)

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