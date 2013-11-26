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货币新闻 | 2013年 11月 26日 星期二 23:03 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行11月综合制造业指数为正13，10月为正1

路透11月26日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，11月综合制造业指数为正13，10月为正1。 以下为具体数据及分项：

11月 　 10月 　 9月 　 三个月均值 制造业综合指数 13 1 0 4

出货 16 -2 -1 4

新订单 15 0 5 7 未完成订单 -1 -15 -7 -8 产能利用 0 -5 1 -2 投入物价 1.97 2.27 2.44 -- 产出物价 1.08 1.38 1.98 -- 制成品库存 13 14 11 13

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