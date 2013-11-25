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货币新闻 | 2013年 11月 26日 星期二 07:01 BJT

澳洲经济：央行副总裁洛威称预计澳元汇率将逐步下降

路透悉尼11月26日 - 澳洲央行副总裁洛威周二表示：

* 预计最后澳元汇率会下降

* 不排除干预可能

* 低利率正在推高资产价格，影响到经济

* 不存在地产泡沫，不应对房价上涨感到担忧

* 干预的门槛较高

* 低利率正在推高资产价格，影响到经济

* 不存在地产泡沫，不应对房价上涨感到担忧 。(完)
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