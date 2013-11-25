《综述》美国成屋待完成销售降至10个月低位，然服务业反弹

**前景光明**

“11月稍早的数据貌似好转，抵押贷款购房申请量在月中从很低的水平回升，”摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver表示。

“每周购房申请数据波动很大，但可能预示着房地产市场活动最近开始一定程度的回升，至少是在持稳。”

抵押贷款利率上涨一度打压了房屋销售。由于市场预期美联储将开始缩减购债规模，利率自5月以来飙升。据房贷美称，利率9月时达到4.49%，为2011年7月以来最高。但此后利率有所回落。

另一份报告显示，金融数据机构Markit称，11月服务业采购经理人指数(PMI)初值升至57.1。

服务业数据、零售销售以及非农就业数据，为第四季初的美国经济呈现出一片向好的景象。

分析师预计第四季国内生产总值(GDP)增速将有所减缓，因企业在第三季快速积累库存后进行削减。

“其他数据显示就业市场仍将复苏，信心再度回暖，我们预计房屋销售在未来数月将再度开始增长，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

“但在目前，数据疲弱令美联储对缩减购债保持警惕。”