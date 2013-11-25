《综述》美国成屋待完成销售降至10个月低位，然服务业反弹

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**前景光明**
“11月稍早的数据貌似好转，抵押贷款购房申请量在月中从很低的水平回升，”摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver表示。
“每周购房申请数据波动很大，但可能预示着房地产市场活动最近开始一定程度的回升，至少是在持稳。”
抵押贷款利率上涨一度打压了房屋销售。由于市场预期美联储将开始缩减购债规模，利率自5月以来飙升。据房贷美称，利率9月时达到4.49%，为2011年7月以来最高。但此后利率有所回落。
另一份报告显示，金融数据机构Markit称，11月服务业采购经理人指数(PMI)初值升至57.1。
服务业数据、零售销售以及非农就业数据，为第四季初的美国经济呈现出一片向好的景象。
分析师预计第四季国内生产总值(GDP)增速将有所减缓，因企业在第三季快速积累库存后进行削减。
“其他数据显示就业市场仍将复苏，信心再度回暖，我们预计房屋销售在未来数月将再度开始增长，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。
“但在目前，数据疲弱令美联储对缩减购债保持警惕。”
东北部和中西部成屋待完成销售出现增长，但在西部下滑4.1%。(完) (编译 朱晓军；审校 侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。