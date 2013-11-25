全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受巴拿马型船舶活动支撑

路透11月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，受巴拿马型船舶活动增加支撑。

乾散货运价指数涨9点，或0.61%至1,492点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨1点，至2,391点。日均获利减少63美元，至16,491美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。