欧洲经济指标预测--11月26日-12月3日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月25日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月26日(二) 0900 意大利消费者信心指数 11月 97.3 97.3 11月27日(三) 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 10月 -- 1.56 0745 法国消费者信心指数 11月 85 85 0900 德国GfK消费者信心指数 12月 7.1 7.0 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +1.5% +1.5% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正8 正2 11月28日(四) 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +2.5% 0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.5% 持平 (较上年同期) -2.8% -2.8% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 增加0.1 增加0.2 未经季节调整失业人数(万人) 280 280 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 297.3 0900 意大利企业信心 11月 97.5 97.3 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +1.9% +2.1% 民间贷款 -1.8% -1.9% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.2% 1000 欧元区企业景气指数 11月 正0.03 负0.01 经济景气指数 98.0 97.8 工业景气指数 负4.4 负4.8 服务业景气指数 负3.5 负3.7 消费者信心指数 负15.4 负14.5 消费者通胀预期指数 -- 17.5 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +1.3% +1.2% (较前月) -0.1% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.2% 11月29日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 11月 负10 负11 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 +0.6% +1.0% (较上年同期) +6.0% +5.8% 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 +0.5% -0.4% (较上年同期) +1.3% +0.2% 0745 法国消费者支出 10月 +0.2% -0.1% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较上月) 10月 -- +0.3% 0900 意大利失业率 10月 12.5% 12.5% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加6.5 增加8.6 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加12 增加10.3 抵押贷款批准件数(千件) 68.5 66.735 M4货供额(较前月) -- +0.60% 1000 欧元区通胀率 11月初值 +0.8% +0.7% 1000 意大利CPI(较前月) 11月初值 +0.2% -0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 意大利HICP(较前月) 11月初值 持平 +0.1% (较上年同期) +0.9% +0.8% 1000 欧元区失业率 10月 12.2% 12.2% 1030 瑞士KOF领先指标 11月 1.88 1.72 1100 意大利PPI(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.8% 12月2日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月2日(一) 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 11月 -- 54.2 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 -- 50.7 0848 法国Markit制造业PMI 11月 -- 47.8 0853 德国Markit/BME制造业PMI 11月 -- 52.5 0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 -- 51.5 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 -- 56.0 12月2日-12月6日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- +0.7% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +6.9% 12月3日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店销售 11月 -- +0.80% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 -- 59.4 1000 欧元区PPI(较上月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.9% (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。