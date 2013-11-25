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市场报道 | 2013年 11月 26日 星期二 07:58 BJT

****欧洲经济指标预测--11月26日-12月3日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
    
    11月25日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    
    11月26日(二)
    0900    意大利消费者信心指数                             11月      97.3        97.3
    
    11月27日(三)
    0700    瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                        10月        --        1.56
    0745    法国消费者信心指数                               11月        85          85
    0900    德国GfK消费者信心指数                            12月       7.1         7.0
    0930    英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季修正值     +0.8%       +0.8%
                                 (较上年同期)                         +1.5%       +1.5%
    1100    英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    11月       正8         正2
    
    11月28日(四)
    0645    瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                  第三季     +0.4%       +0.5%
                                 (较上年同期)                         +1.7%       +2.5%
    0700    德国进口物价(较前月)                             10月     -0.5%        持平
                        (较上年同期)                                  -2.8%       -2.8%
    0855    德国经季节调整失业人数变化(万人)                 11月   增加0.1     增加0.2
                  未经季节调整失业人数(万人)                            280         280
                  经季节调整失业率                                     6.9%        6.9%
                  经季节调整失业人数(万人)                               --       297.3
    0900    意大利企业信心                                   11月      97.5        97.3
    0900    欧元区M3货供额(较上年同期)                       10月     +1.9%       +2.1%
                  民间贷款                                            -1.8%       -1.9%
                  M3三个月移动平均年增长率                               --       +2.2%
    1000    欧元区企业景气指数                               11月    正0.03      负0.01
                  经济景气指数                                         98.0        97.8
                  工业景气指数                                        负4.4       负4.8
                  服务业景气指数                                      负3.5       负3.7
                  消费者信心指数                                     负15.4      负14.5
                  消费者通胀预期指数                                     --        17.5  
    1300    德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)     11月初值     +1.3%       +1.2%
                                        (较前月)                      -0.1%       -0.3%
                     消费者物价指数(CPI)(较前月)                      +0.1%       -0.2%
                                        (较上年同期)                  +1.2%       +1.2%
    
    11月29日(五)
    0005    英国GfK消费者信心指数                            11月      负10        负11
    0700    英国Nationwide房价指数(较前月)                   11月      +0.6%      +1.0%
                               (较上年同期)                            +6.0%      +5.8%
    0700    德国实质零售销售(较前月)                         10月      +0.5%      -0.4%
                            (较上年同期)                               +1.3%      +0.2%   
    0745    法国消费者支出                                   10月      +0.2%      -0.1%
    0745    法国生产者物价指数(PPI)(较上月)                  10月         --      +0.3%
    0900    意大利失业率                                     10月      12.5%      12.5%
    0930    英国消费者信贷(亿英镑)                           10月    增加6.5    增加8.6
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                              增加12   增加10.3
                抵押贷款批准件数(千件)                                  68.5     66.735
                M4货供额(较前月)                                          --     +0.60%
    1000    欧元区通胀率                                 11月初值      +0.8%      +0.7%
    1000    意大利CPI(较前月)                            11月初值      +0.2%      -0.2%
                     (较上年同期)                                      +0.8%      +0.8%
            意大利HICP(较前月)                           11月初值       持平      +0.1%
                      (较上年同期)                                     +0.9%      +0.8%
    1000    欧元区失业率                                     10月      12.2%      12.2%
    1030    瑞士KOF领先指标                                  11月       1.88       1.72
    1100    意大利PPI(较前月)                                10月         --       持平
                 (较上年同期)                                             --      -1.8%
    
    12月2日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  

    12月2日(一)
    0830    瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                   11月         --       54.2
    0843    意大利Markit/ADACI制造业PMI                      11月         --       50.7
    0848    法国Markit制造业PMI                              11月         --       47.8
    0853    德国Markit/BME制造业PMI                          11月         --       52.5
    0858    欧元区Markit制造业PMI                            11月         --       51.5
    0928    英国Markit/CIPS制造业PMI                         11月         --       56.0
    
    12月2日-12月6日
    0800    英国Halifax房价指数(较前月)                      11月         --      +0.7%
            英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     --      +6.9%
    
    12月3日(二)
    0001    英国零售业联盟(BRC)同店销售                      11月         --     +0.80%
    0930    英国Markit/CIPS建筑业PMI                         11月         --       59.4
    1000    欧元区PPI(较上月)                                10月         --      +0.1%
                     (较上年同期)                                         --      -0.9% 
    (完)
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