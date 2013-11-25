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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 07:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 74.83 -2.87 -3.69 3080168

搜狐 64.21 -0.92 -1.41 634858

网易 67.27 +0.97 +1.46 743185

百度 156.66 -1.43 -0.90 2439260

亚信科技 11.68 +0.01 +0.09 119472

台湾

台湾积体电路 17.17 +0.04 +0.23 1961714

联电 1.95 -0.01 -0.51 51340

日月光 4.93 +0.00 +0.00 185841

硅品精密 5.68 +0.03 +0.53 334202

和信超媒体 0.97 -0.02 -1.58 80062

友达 2.95 +0.11 +3.87 766962

中华电信 30.68 -0.13 -0.42 52769

台湾国际航电 48.34 +0.26 +0.54 937405

香港

中国移动 52.36 +0.11 +0.21 157576

中国联通 15.39 -0.27 -1.72 91798

中国电信 52.34 -0.98 -1.84 10897

中芯国际 3.78 +0.05 +1.34 42245

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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