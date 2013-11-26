美国个股：高通在中国面临反垄断调查

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
分析师还推测，北京当局也许会采取措施支持本地供应商与高通展开竞争。高通是4G技术的全球领先者，4G技术亦是所谓的长期演进技术(LTE)。
Broadcom 、英特尔 和其他芯片制造商因自身的LTE元件问题而没能如期实现目标，而高通是LTE领域的主要业者；中国移动计划明年推出LTE，以提高手机传输数据的速度。
前述分析师McCourt在报告中称，“我们猜这次调查与中国移动2014年初即将推出分时长期演进技术(TD-LTE)有关，高通与中国手机厂商关于芯片定价及授权定价的协商可能目前正在进行。”
高通发言人拒绝对此发表评论，但在上周该公司举行的投资者会议上，高通执行长Paul Jacobs及其他高层着重提到中国市场和在中国即将推出的LTE是提高智能手机芯片销量的大好机会，而且随着LTE的采用，高通将获得新的专利费收入来源。
高通股价周一在Nasdaq市场收低0.64%，报72.49美元。
据研究机构IHS iSuppli数据，受中国、日本和德国等主要市场网络扩建的推动，2013年用于4G技术的基础设施支出将较2012年的87亿美元增加近两倍，至243亿美元。(完)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37