美国个股：高通在中国面临反垄断调查

分析师还推测，北京当局也许会采取措施支持本地供应商与高通展开竞争。高通是4G技术的全球领先者，4G技术亦是所谓的长期演进技术(LTE)。

Broadcom 、英特尔 和其他芯片制造商因自身的LTE元件问题而没能如期实现目标，而高通是LTE领域的主要业者；中国移动计划明年推出LTE，以提高手机传输数据的速度。

前述分析师McCourt在报告中称，“我们猜这次调查与中国移动2014年初即将推出分时长期演进技术(TD-LTE)有关，高通与中国手机厂商关于芯片定价及授权定价的协商可能目前正在进行。”

高通发言人拒绝对此发表评论，但在上周该公司举行的投资者会议上，高通执行长Paul Jacobs及其他高层着重提到中国市场和在中国即将推出的LTE是提高智能手机芯片销量的大好机会，而且随着LTE的采用，高通将获得新的专利费收入来源。

高通股价周一在Nasdaq市场收低0.64%，报72.49美元。

据研究机构IHS iSuppli数据，受中国、日本和德国等主要市场网络扩建的推动，2013年用于4G技术的基础设施支出将较2012年的87亿美元增加近两倍，至243亿美元。(完)