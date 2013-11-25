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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 07:41 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月26日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姚刚表示，通过发展和健全多层次资本市场、丰富直接融资工具、落实以信息披露为中心的监管理念等三方面措施，提高直接融资比重。

* 其他:

--中证评论：为应对流动性变局，当前央行有必要加大货币政策微调力度，适度小幅放水缓解资金紧绷局面。

--中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉表示，中国目前面临的流动性压力是内生性的，如果不尽快减杠杆，流动性压力不可能自动消失。

--银监会副主席阎庆民表示，银监会将继续推动民间资本有序进入银行业，引导民间资本探索设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司。（完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
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