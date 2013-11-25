《中国报摘》--中国证券报11月26日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--中国证监会副主席姚刚表示，通过发展和健全多层次资本市场、丰富直接融资工具、落实以信息披露为中心的监管理念等三方面措施，提高直接融资比重。
* 其他:
--中证评论：为应对流动性变局，当前央行有必要加大货币政策微调力度，适度小幅放水缓解资金紧绷局面。
--中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉表示，中国目前面临的流动性压力是内生性的，如果不尽快减杠杆，流动性压力不可能自动消失。
--银监会副主席阎庆民表示，银监会将继续推动民间资本有序进入银行业，引导民间资本探索设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司。（完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。