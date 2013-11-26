新加坡股市：新交所与中国证监会合作，为中国企业搭建直接上市框架

路透上海11月26日 - 新加坡交易所(SGX) 表示，近日其已与中国证监会合作，为中国企业搭建直接上市框架。根据该框架，中国境内注册企业在获得中国证监会许可后即可在新交所寻求上市，此举将进一步支持中国企业赴新加坡上市。

新交所上市部主管Lawrence Wong周二在回复路透邮件时表示，目前在新交所上市的中资企业绝大部分是注册在海外但资产或业务在中国的公司，今后注册在中国境内的企业亦可根据直接上市框架，在获得中国证监会许可后直接在新加坡上市。

新交所网站周一刊登新闻稿称，根据新规定，中国和新加坡两国的相关监管机构会对有关上市申请进行严谨的监管审核及尽职调查。新的直接上市框架将要求拟发行人向中国证监会和新交所提交上市申请。中国证监会审核申请书审批通过后将授予拟发行人赴新加坡上市的行政许可，之后经新交所审核通过后，将授予拟发行人有条件的上市批准信。

框架还规定，申请公司必须同时遵守中国所有相关的法律法规、新加坡监管标准以及新交所上市条例。申请公司的财务报表需由注册会计师遵照新加坡会计准则、国际会计准则或美国公认会计原则进行审计。

上海证券报周二引述中国证监会国际部主任童道驰的话称，证监会支持中国境内企业在符合境外上市地上市条件的前提下，根据发展需要自主选择在境外资本市场上市融资。证监会愿为中国境内企业了解赴新加坡上市的要求和操作流程提供更为便利的条件与环境。