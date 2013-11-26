新加坡股市：新交所与中国证监会合作，为中国企业搭建直接上市框架

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透上海11月26日 - 新加坡交易所(SGX) 表示，近日其已与中国证监会合作，为中国企业搭建直接上市框架。根据该框架，中国境内注册企业在获得中国证监会许可后即可在新交所寻求上市，此举将进一步支持中国企业赴新加坡上市。
新交所上市部主管Lawrence Wong周二在回复路透邮件时表示，目前在新交所上市的中资企业绝大部分是注册在海外但资产或业务在中国的公司，今后注册在中国境内的企业亦可根据直接上市框架，在获得中国证监会许可后直接在新加坡上市。
新交所网站周一刊登新闻稿称，根据新规定，中国和新加坡两国的相关监管机构会对有关上市申请进行严谨的监管审核及尽职调查。新的直接上市框架将要求拟发行人向中国证监会和新交所提交上市申请。中国证监会审核申请书审批通过后将授予拟发行人赴新加坡上市的行政许可，之后经新交所审核通过后，将授予拟发行人有条件的上市批准信。
框架还规定，申请公司必须同时遵守中国所有相关的法律法规、新加坡监管标准以及新交所上市条例。申请公司的财务报表需由注册会计师遵照新加坡会计准则、国际会计准则或美国公认会计原则进行审计。
上海证券报周二引述中国证监会国际部主任童道驰的话称，证监会支持中国境内企业在符合境外上市地上市条件的前提下，根据发展需要自主选择在境外资本市场上市融资。证监会愿为中国境内企业了解赴新加坡上市的要求和操作流程提供更为便利的条件与环境。
今年以来，新交所积极拓展与中国的金融合作业务，10月新交所称将与上海期货交易所合作开发大宗商品衍生品。 （完） (发稿 张晓翀/林琦；审校 林高丽)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37