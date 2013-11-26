美国个股：Nasdaq OMX二号人物Noll离职，将出任券商ConvergEx执行长

路透纽约11月25日 - 交易所集团Nasdaq OMX Group 周一宣布，Eric Noll将离职并前往担任券商ConvergEx总裁兼执行长。Noll曾被视为最有希望接任该集团执行长Robert Greifeld的内部人选。

ConvergEx称Noll将在年底前接替该公司现任执行长Joseph Velli。该公司为芝加哥的私募股权公司GTCR和纽约梅隆银行所有。

“成为市场中一家重要参与者的执行长，这是一个独一无二的机会，”Noll在接受采访时称。他表示最近几周刚得到这个工作机会，并将马上开始在ConvergEx的工作。

Noll表示，目前还没有对公司进行首次公开招股(IPO)或出售的计划。

Nasdaq称将评估接替Noll的内部和外部人选，计划在接近第一季度末填补这一职位。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)