金砖国家：11月25日股汇市收盘纵览

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透11月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月25日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.14%，报1,010.63点。
中国股市：沪综指小幅续收跌，短线料仍维持弱势震荡
香港股市：收低，腾讯引领的科技股升势抵消中石化跌幅
中国汇市：人民币收盘微涨波幅狭窄，掉期因资金面紧张续升
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拉美股市：巴西股市过去四个交易日来第三天下跌，领跌拉美股市，投资者担忧财政前景日益恶化且利率或将上扬。Bovespa指标股指 跌1.02%至52,263.51点，11月可能五个月来首次录得月度跌幅。
拉美汇市：获利了结打击巴西雷亚尔走软，美联储政策疑虑抑制人气
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南非股市：小幅上涨，受移动运营商MTN Group 涨势推动，但投资者出脱黄金矿商股票，抑制了大盘涨幅。Top-40绩优股指数 小涨0.32%至39,767.98点。综合指数 升0.26%，报44,552.51点。
南非汇市：兰特兑美元持稳，市场静候GDP数据
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印度股市：NSE指数上扬2%，因伊朗核谈判达成突破性协议令全球油价挫跌，引燃国内通胀压力减轻及经常帐赤字缩窄的期望。指标BSE指数 上涨1.92%或387.69点，收报20,605.08点，创11月18日以来最大单日涨幅。NSE指数 上涨2%或119.90点，报6,115.35点，收于6,100点的重要心理关口上方。
印度汇市：卢比兑美元连涨第二个交易日，受助于企业及托管银行的美元抛盘，不过来自油企的月末美元买需未来几日或限制汇价大幅上扬。卢比兑美元 收报62.50/51卢比，周五收报62.87/88卢比。盘中交投区间为62.44-62.70。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,433.550点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.75%，报791.18点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.54%报32.9340卢布；卢布兑欧元 跌0.41%，报44.5200卢布。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37