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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 08:50 BJT

金砖国家：11月25日股汇市收盘纵览

路透11月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月25日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.14%，报1,010.63点。

中国股市：沪综指小幅续收跌，短线料仍维持弱势震荡

香港股市：收低，腾讯引领的科技股升势抵消中石化跌幅

中国汇市：人民币收盘微涨波幅狭窄，掉期因资金面紧张续升

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拉美股市：巴西股市过去四个交易日来第三天下跌，领跌拉美股市，投资者担忧财政前景日益恶化且利率或将上扬。Bovespa指标股指 跌1.02%至52,263.51点，11月可能五个月来首次录得月度跌幅。

拉美汇市：获利了结打击巴西雷亚尔走软，美联储政策疑虑抑制人气

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南非股市：小幅上涨，受移动运营商MTN Group 涨势推动，但投资者出脱黄金矿商股票，抑制了大盘涨幅。Top-40绩优股指数 小涨0.32%至39,767.98点。综合指数 升0.26%，报44,552.51点。

南非汇市：兰特兑美元持稳，市场静候GDP数据

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印度股市：NSE指数上扬2%，因伊朗核谈判达成突破性协议令全球油价挫跌，引燃国内通胀压力减轻及经常帐赤字缩窄的期望。指标BSE指数 上涨1.92%或387.69点，收报20,605.08点，创11月18日以来最大单日涨幅。NSE指数 上涨2%或119.90点，报6,115.35点，收于6,100点的重要心理关口上方。

印度汇市：卢比兑美元连涨第二个交易日，受助于企业及托管银行的美元抛盘，不过来自油企的月末美元买需未来几日或限制汇价大幅上扬。卢比兑美元 收报62.50/51卢比，周五收报62.87/88卢比。盘中交投区间为62.44-62.70。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,433.550点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.75%，报791.18点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.54%报32.9340卢布；卢布兑欧元 跌0.41%，报44.5200卢布。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)

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