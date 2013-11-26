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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月26日

路透香港11月26日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.7524港元<HK
 D=>)
 
 美股道琼工业指数      周一收高7.77点或0.05%，报16,072.54点，刷新纪录收盘高位，Nasdaq盘
 中站上4,000点，为13年来首次，但收盘未能守在该点位上方。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       200.260   -1.14      15868            15.525      -1.11
 中国铝业                       9.100   -1.62      45799             2.822      -0.64
 中国移动                      52.360    0.21     157576            81.183       0.16
 中国人寿                      47.730   -1.59      73884            24.668      -1.13
 中石油                       119.190   -2.52      36921             9.240      -0.86
 中石化                        87.510    0.86      45004             6.784      -0.67
 汇丰控股                       0.000    0.00          0             0.000    -100.00
 中电信                        52.340   -1.84      10897             4.058      -0.55
 中国联通                      15.390   -1.72      91798            11.931      -0.74
 兖州煤业                      10.800   -4.09      60773             8.373      -1.73
 华能国际                      37.330   -1.89      10794             7.235      -0.35
 南方航空                      20.750   -5.16      17364             3.217      -0.39
 东方航空                      20.100   -5.10       5523             1.558     -50.53
 中芯国际                       3.780    1.34      42245             0.586      -0.66（
 完）

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