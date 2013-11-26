《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月26日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透香港11月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.7524港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周一收高7.77点或0.05%，报16,072.54点，刷新纪录收盘高位，Nasdaq盘 中站上4,000点，为13年来首次，但收盘未能守在该点位上方。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 200.260 -1.14 15868 15.525 -1.11 中国铝业 9.100 -1.62 45799 2.822 -0.64 中国移动 52.360 0.21 157576 81.183 0.16 中国人寿 47.730 -1.59 73884 24.668 -1.13 中石油 119.190 -2.52 36921 9.240 -0.86 中石化 87.510 0.86 45004 6.784 -0.67 汇丰控股 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 中电信 52.340 -1.84 10897 4.058 -0.55 中国联通 15.390 -1.72 91798 11.931 -0.74 兖州煤业 10.800 -4.09 60773 8.373 -1.73 华能国际 37.330 -1.89 10794 7.235 -0.35 南方航空 20.750 -5.16 17364 3.217 -0.39 东方航空 20.100 -5.10 5523 1.558 -50.53 中芯国际 3.780 1.34 42245 0.586 -0.66（ 完）
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37