《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月26日

*工商时报：

--由于百货周年庆热卖，抵销食安危机。台湾经济部周一公布10月商业营业额达1.24兆(万亿)台币，创下历年单月新高、年增1.8%。经济部表示，此金额“比想像中好”，预期11月有入冬商机接棒，零售年增率可望三度超越4%水准。

--大陆海协会长陈德铭周二展开就任后首次访台行程，率领广含金融、农业、电商、能源及房地产开发成员的经贸交流团抵台。针对服贸协议在台卡关，他强调，如果服务贸易协议不能“如期”生效，当然有一些影响，但台湾已在进行内部程序，“我并不是来做服贸的说客。”

--10月外资净汇入31.64亿美元，使得M2(广义货币供给额)年增率达5.99%、创26个月新高，且逼近央行货币成长目标区上限。但对应经济成长率持续下修，显示货币供给成长已远高于经济成长。

--保险资金投资个股议题持续发烧，立委孙大千周一以临时提案，要求金管会尽速提案修法，要求保险业者必须放弃对其股票投资公司的董监事选择投票权，且在完成修法前，金管会必须以行政命令约束，避免保险业者介入其他公司经营。

*经济日报：

--两岸租税协议三大歧见有解。据指出，台湾已争取对岸同意，将经由第三地投资大陆的台商纳入双边协议，同时台商出售大陆股权的课税权也由台湾取得；双方并达成共识，课税资料交换确定不溯及既往，台商过往投资可望不被查税。

--财政部长张盛和周一在立法院答询表示，明年彰化银行 改选，公股会结合民股拿回经营权；对于兆丰金控 评估整并，催生台版星展银行案，预计年底前出炉。

--外银在台设点政策大转变，金管会决定，已在台设立子行的外银，可继续保留一家在台分行，但分行与子行业务必须有所区隔，分行未来将只能做大型企业的企金业务及衍生性商品，五家外银受影响最大。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。