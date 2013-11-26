《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月26日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
*工商时报：
--由于百货周年庆热卖，抵销食安危机。台湾经济部周一公布10月商业营业额达1.24兆(万亿)台币，创下历年单月新高、年增1.8%。经济部表示，此金额“比想像中好”，预期11月有入冬商机接棒，零售年增率可望三度超越4%水准。
--大陆海协会长陈德铭周二展开就任后首次访台行程，率领广含金融、农业、电商、能源及房地产开发成员的经贸交流团抵台。针对服贸协议在台卡关，他强调，如果服务贸易协议不能“如期”生效，当然有一些影响，但台湾已在进行内部程序，“我并不是来做服贸的说客。”
--10月外资净汇入31.64亿美元，使得M2(广义货币供给额)年增率达5.99%、创26个月新高，且逼近央行货币成长目标区上限。但对应经济成长率持续下修，显示货币供给成长已远高于经济成长。
--保险资金投资个股议题持续发烧，立委孙大千周一以临时提案，要求金管会尽速提案修法，要求保险业者必须放弃对其股票投资公司的董监事选择投票权，且在完成修法前，金管会必须以行政命令约束，避免保险业者介入其他公司经营。
*经济日报：
--两岸租税协议三大歧见有解。据指出，台湾已争取对岸同意，将经由第三地投资大陆的台商纳入双边协议，同时台商出售大陆股权的课税权也由台湾取得；双方并达成共识，课税资料交换确定不溯及既往，台商过往投资可望不被查税。
--财政部长张盛和周一在立法院答询表示，明年彰化银行 改选，公股会结合民股拿回经营权；对于兆丰金控 评估整并，催生台版星展银行案，预计年底前出炉。
--外银在台设点政策大转变，金管会决定，已在台设立子行的外银，可继续保留一家在台分行，但分行与子行业务必须有所区隔，分行未来将只能做大型企业的企金业务及衍生性商品，五家外银受影响最大。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37