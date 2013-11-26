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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报11月26日

* 要闻版头条：

--今年集资额最大新股信达资产（新股编号1359），因公司概念独特，国际配售开始不足一小时火速爆额。 首日传获千亿港元定单追捧，已超购近6倍，更有传索罗斯大手认购2亿美元（约15.6亿港元）。 * 其他： 　　--重磅金融新股接连登场，光大银行 亦拟年底前集资17亿美元（约132亿元），最快下周中开始路演。市场传光行拟集资16-17亿美元，基础投资者认购即达11亿美元。

--三中全会的决定犹如一枝强心针，外资券商几乎清一色看好中港股市前景，三家券商近日先后上调指数目标。 高盛一个月内再上调明年恒指 目标至26,500点，全城最「牛」，3大主因包括基金持货少、股票估值低以及企业盈利高等。

--香港总商会一项调查显示，53%受访企业预计明年加薪最多达5%，高于去年的46.8%，惟有24%雇主计划明年冻薪。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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