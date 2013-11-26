《中国报摘》--其他报纸重要消息11月26日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
**上海证券报**
--金地集团 、中华企业 等10多家上市房企分别发布公告，否认存在媒体报道的欠缴土地增值税情况。
--记者获悉，新一轮上海国资改革方案将于12月初公布。新方案将围绕着分类监管、激励机制、开放性市场化重组等重点推进改革，以提高国企活力和国有经济整体竞争力。
--新加坡交易所宣布，已与中国证监会合作为中国企业搭建直接上市框架，进一步鼓励中国企业赴新加坡上市。
--嘉士伯要约收购重庆啤酒 的预受要约股份数量已达约1.06亿股。据一接近重啤集团人士透露，嘉士伯对于集团最近挂牌出售的华东地区多家啤酒厂产权亦有浓厚兴趣，这部分资产的挂牌价为15.64亿元人民币。
**证券时报**
--中弘股份 与汇添富基金旗下汇添富资本将联手开发北京一房地产项目。汇添富资本将发起设立资管计划，预计募集额达5.1亿元。
**21世纪经济报 道**
--知情人士透露，上海银监局本月向辖区内多家银行做出窗口指导，督促银行务必在年底前完成理财产品销售环节的录音录像同步监控，以杜绝私售产品行为。
**第一财经日报**
--多位业内人士证实，继中远系多位高层被带走调查后，另一航运巨头中海集团旗下公司管理层被陆续带走调查，包括中海发展 和中海油运前任总经理茅士家及中海油运生产运营部副总刘厚平等。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37