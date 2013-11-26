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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 09:06 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月26日

**上海证券报**

--金地集团 、中华企业 等10多家上市房企分别发布公告，否认存在媒体报道的欠缴土地增值税情况。

--记者获悉，新一轮上海国资改革方案将于12月初公布。新方案将围绕着分类监管、激励机制、开放性市场化重组等重点推进改革，以提高国企活力和国有经济整体竞争力。

--新加坡交易所宣布，已与中国证监会合作为中国企业搭建直接上市框架，进一步鼓励中国企业赴新加坡上市。

--嘉士伯要约收购重庆啤酒 的预受要约股份数量已达约1.06亿股。据一接近重啤集团人士透露，嘉士伯对于集团最近挂牌出售的华东地区多家啤酒厂产权亦有浓厚兴趣，这部分资产的挂牌价为15.64亿元人民币。

**证券时报**

--中弘股份 与汇添富基金旗下汇添富资本将联手开发北京一房地产项目。汇添富资本将发起设立资管计划，预计募集额达5.1亿元。

**21世纪经济报　道**

--知情人士透露，上海银监局本月向辖区内多家银行做出窗口指导，督促银行务必在年底前完成理财产品销售环节的录音录像同步监控，以杜绝私售产品行为。

**第一财经日报**

--多位业内人士证实，继中远系多位高层被带走调查后，另一航运巨头中海集团旗下公司管理层被陆续带走调查，包括中海发展 和中海油运前任总经理茅士家及中海油运生产运营部副总刘厚平等。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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