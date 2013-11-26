中国金融：流动性压力为内生性，不减杠杆压力不可能消失--专家

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透上海11月26日 - 中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉表示，中国目前面临的流动性压力是内生性的，如果不尽快减杠杆，流动性压力不可能自动消失。流动性短缺的根源是地方融资平台、房地产领域极为旺盛的投资需求。
中国证券报周二报导引述他认为，由于外汇占款的萎缩和产业部门回报率的下降，银行体系低成本负债资源趋于枯竭，近年来只能用更短的、不稳定的、高成本的负债去支持信用资产，进一步加剧了流动性的脆弱性。
“要彻底解决流动性压力，依靠央行一家之力是不可能的。”他称。
而地方融资平台和房地产两个领域“吸金”能力太强，导致绝大多数流动性都进入这两个领域，其他一些实体经济部门流动性相当短缺，“如果不减杠杆，流动性压力不可能自动消失。”刘煜辉表示。
他还提到，“紧信用”的预期已开始出现，如果仅仅对资金供给端挤压，而需求端庞大的存量包袱和新增扩张需求依旧巨大，利率的压力只会加快释放，甚至连流动性好的资产也可能受到殃及。
而目前挤出无效信用需求的决心和路径还不是很清晰，维系杠杆还是最重要的政策选择，所以未来还是要依靠体制改革和审慎监管，抑制地方扩张的冲动。
此外，对外汇占款这一指标，刘煜辉指出，目前外汇占款对流动性的指示性越来越差，外部流动性存在脆弱性，即流动性状态由之前的“易松难紧”转向“易紧难松”，这种变化确立是在2011年四季度，今年5月以后，一旦金融项目的套息活动受到遏制，外汇占款增长又重归萎靡。
背后实质是对外负债增加、短期负债增加，主要来自资本的金融项目，包括有一些隐匿在经常项目下的套息行为。因此，新增外汇占款的质量与2011年相差甚远。总量掩盖了结构的问题：进来的多是短钱资金，出去的多是长钱资金。短钱经过银行中介又进入经济的长期资产，不断累积脆弱性的隐患。
因此，2012年开始，逆回购成为央行管理流动性的主要方式。目前央行根据外汇占款、国际收支波动等因素进行判断和调节，重点是管理市场对流动性的预期，避免资金市场波动过大。
中国人民银行数据显示，10月全部金融机构新增外汇占款达4,416亿元人民币，较上月的1,264亿元高出近三倍。 (完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37