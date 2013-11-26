中国金融：流动性压力为内生性，不减杠杆压力不可能消失--专家

路透上海11月26日 - 中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉表示，中国目前面临的流动性压力是内生性的，如果不尽快减杠杆，流动性压力不可能自动消失。流动性短缺的根源是地方融资平台、房地产领域极为旺盛的投资需求。

中国证券报周二报导引述他认为，由于外汇占款的萎缩和产业部门回报率的下降，银行体系低成本负债资源趋于枯竭，近年来只能用更短的、不稳定的、高成本的负债去支持信用资产，进一步加剧了流动性的脆弱性。

“要彻底解决流动性压力，依靠央行一家之力是不可能的。”他称。

而地方融资平台和房地产两个领域“吸金”能力太强，导致绝大多数流动性都进入这两个领域，其他一些实体经济部门流动性相当短缺，“如果不减杠杆，流动性压力不可能自动消失。”刘煜辉表示。

他还提到，“紧信用”的预期已开始出现，如果仅仅对资金供给端挤压，而需求端庞大的存量包袱和新增扩张需求依旧巨大，利率的压力只会加快释放，甚至连流动性好的资产也可能受到殃及。

而目前挤出无效信用需求的决心和路径还不是很清晰，维系杠杆还是最重要的政策选择，所以未来还是要依靠体制改革和审慎监管，抑制地方扩张的冲动。

此外，对外汇占款这一指标，刘煜辉指出，目前外汇占款对流动性的指示性越来越差，外部流动性存在脆弱性，即流动性状态由之前的“易松难紧”转向“易紧难松”，这种变化确立是在2011年四季度，今年5月以后，一旦金融项目的套息活动受到遏制，外汇占款增长又重归萎靡。

背后实质是对外负债增加、短期负债增加，主要来自资本的金融项目，包括有一些隐匿在经常项目下的套息行为。因此，新增外汇占款的质量与2011年相差甚远。总量掩盖了结构的问题：进来的多是短钱资金，出去的多是长钱资金。短钱经过银行中介又进入经济的长期资产，不断累积脆弱性的隐患。

因此，2012年开始，逆回购成为央行管理流动性的主要方式。目前央行根据外汇占款、国际收支波动等因素进行判断和调节，重点是管理市场对流动性的预期，避免资金市场波动过大。