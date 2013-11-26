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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 08:39 BJT

《香港报摘》--信报11月26日

* 要闻版头条：

--各大投行在三中全会后对港股的看法转趋乐观，纷纷上调恒指 的预测目标，最新是高盛及瑞信，昨天分别把恒指目标调高4%及6%。 * 其他： 　　--美银美林全球研究部亚洲博彩及酒店业主管吴希凌预期，未来五年澳门博彩收入将飙升近一倍，至850亿美元（6,630亿港元）。今年只余下一个月，估计今年全年澳门博彩收益3,570亿澳门元，按年增长18%。

--用近场通讯（NFC）功能的手机钱包在港刚起步发展，市场参与者正研究各种方法扩大其使用范围。八达通卡行政总裁张耀堂透露，正与外国同类小额支付机构研究合作，令港人外游前可预先下载当地的支付工具，到埗时便可利用手机进行交易支付。

--今年6月借壳上市的朗诗绿色地产 提出以2供1比例供股，集资7.45亿港元。母公司朗诗集团承诺全数包销，供股价0.75港元，较上周五收盘折价2.6%。

--凯基证券董事会昨天决议通过新加坡子公司KGI Securities （Singapore） Pte Ltd收购期货公司OFT全数股权，预计明年第一季完成收购。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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