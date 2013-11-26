《香港报摘》--信报11月26日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
* 要闻版头条：
--各大投行在三中全会后对港股的看法转趋乐观，纷纷上调恒指 的预测目标，最新是高盛及瑞信，昨天分别把恒指目标调高4%及6%。 * 其他： --美银美林全球研究部亚洲博彩及酒店业主管吴希凌预期，未来五年澳门博彩收入将飙升近一倍，至850亿美元（6,630亿港元）。今年只余下一个月，估计今年全年澳门博彩收益3,570亿澳门元，按年增长18%。
--用近场通讯（NFC）功能的手机钱包在港刚起步发展，市场参与者正研究各种方法扩大其使用范围。八达通卡行政总裁张耀堂透露，正与外国同类小额支付机构研究合作，令港人外游前可预先下载当地的支付工具，到埗时便可利用手机进行交易支付。
--今年6月借壳上市的朗诗绿色地产 提出以2供1比例供股，集资7.45亿港元。母公司朗诗集团承诺全数包销，供股价0.75港元，较上周五收盘折价2.6%。
--凯基证券董事会昨天决议通过新加坡子公司KGI Securities （Singapore） Pte Ltd收购期货公司OFT全数股权，预计明年第一季完成收购。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37