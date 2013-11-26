中国房地产：10余家房企否认存在央视报导的欠缴土地增值税情况

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透北京11月26日 - 针对中国中央电视台近期有关房地产企业欠缴土地增值税3.8万亿元人民币的报导，10余家上市房企予以回应，公告否认并未存在欠缴土地增值税情况。
稍早华远地产 董事长任志强已在其微博上列出八条理由反驳，称地产企业的土地增值税按比例在预售时先预缴，在未达到税法规定的结算条件时可以不交，并不违法，也非拖欠。
金地集团 公告表示，公司严格按照税务机关对土地增值税实行先预征后清算的管理办法履行纳税义务，截至2012年底，计提的土地增值税余额为25.48亿元，并无报道所称欠缴26亿元的情况。
华远地产、金隅股份 等在公告中表示，报道中关于公司欠缴土地增值税的说法应源于误解，并援引相关法规规定对土地增值税及相关征管方式予以说明。
首开股份 、金融街 等也表示，已按规定预提了土地增值税，并无欠缴土地增值税的情况。
据央视报导，调查发现多家知名房地产公司欠缴土地增值税，且数目惊人。2005年至2012年八年间，房地产开发企业应交而未交的土地增值税总额超过3.8万亿元。包括SOHO中国 、富力 、万科 、招商地产 等知名房企均榜上有名。
万科此前已回应，严格按照税务机关对土地增值税实行先预征后清算的管理办法履行纳税义务，公司财务报告公允反映了公司财务状况和经营成果，不存在欠缴土地增值税的情况。2012年，万科总纳税额211亿元，其中土地增值税52.8亿元。
其他公告否认欠缴的房企还包括北京城建 、中华企业 、万通地产 、城投控股 、北辰实业 、中粮地产 、滨江集团 等。
上证地产类指数 周二早盘初段小幅上涨0.06%，涨幅落后于沪综指 的0.2%。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37