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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 08:52 BJT

全球金市：现货金守住上日涨幅，美国期金亦追随上扬约1%

美国10月成屋待完成销售指数触及10个月低点，但11月初的服务业活动强势反弹，表明随着年底临近美国经济展现出一定韧性。

数据有好有坏，使得美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减每月850亿美元购债规模的不确定性升高。

全球最大黄金支持上市交易基金--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量在周一下降3.30吨，至848.91吨。

10月印度的金饰出口下滑7%，政府的限制措施持续打压进口，而这样的趋势可能会持续到年底。

南非全国矿工工会誓言要抗争，向Northam Platinum 争取更高的薪资，尽管该公司警告逾7,000名工人罢工三周正危及其生存。(完)

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(编译 李爽/戴素萍 审校 王兴亚)

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