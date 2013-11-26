企业并购：台湾开发金收购Ong First Tradition期货，金额约11.66亿台币

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北11月26日 - 台湾开发金控 周一稍晚表示，董事会决议通过子公司凯基证券在新加坡转投资公司收购Ong First Tradition期货100%股权，每股收购价为16.27坡元，交易总金额暂估为4,880万坡元。(约11.66亿台币)
开发金控发言人张立人指出，该收购案将待相关主管机关核准后执行，实际交易金额将待交割当月之调整后净值而定。
“香港及新加坡是切入大中华及东协市场的二个重要引擎，新加坡更是亚洲最先进的期货及衍生性商品交易中心!”他说。
凯基证券已于3月取得新加坡交易所结算及交易会员资格，系台资率先进军新加坡期权业务。张立人表示，本次透过收购除能加速业务扩张及达到规模经济效果外，能在短时间内取得具互补性的法人客户基础及外汇交易执照是最重要的投资效益。
开发金新闻稿指出，Ong First Tradition为新加坡第一家期货公司，是新加坡交易所的第一家衍生商品结算会员，也是新加坡商品交易所SMX四家一般结算会员之一，得从事金属、农产品、能源及货币期货之结算、自营及经纪业务。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37