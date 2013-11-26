企业并购：台湾开发金收购Ong First Tradition期货，金额约11.66亿台币

路透台北11月26日 - 台湾开发金控 周一稍晚表示，董事会决议通过子公司凯基证券在新加坡转投资公司收购Ong First Tradition期货100%股权，每股收购价为16.27坡元，交易总金额暂估为4,880万坡元。(约11.66亿台币)

开发金控发言人张立人指出，该收购案将待相关主管机关核准后执行，实际交易金额将待交割当月之调整后净值而定。

“香港及新加坡是切入大中华及东协市场的二个重要引擎，新加坡更是亚洲最先进的期货及衍生性商品交易中心!”他说。

凯基证券已于3月取得新加坡交易所结算及交易会员资格，系台资率先进军新加坡期权业务。张立人表示，本次透过收购除能加速业务扩张及达到规模经济效果外，能在短时间内取得具互补性的法人客户基础及外汇交易执照是最重要的投资效益。

开发金新闻稿指出，Ong First Tradition为新加坡第一家期货公司，是新加坡交易所的第一家衍生商品结算会员，也是新加坡商品交易所SMX四家一般结算会员之一，得从事金属、农产品、能源及货币期货之结算、自营及经纪业务。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)