《香港报摘》--其他报纸重要消息11月26日

* 明报：

--广东省综合零售商益华百货 今日起至本周五招股，招股价介乎1港元至1.4港元，一手入场费为2,828港元，集资最多1.26亿港元。逾八成的所得款项将用于开设镇江、恩平及阳江的新百货店，该3间新店将在明后两年陆续开业。

--创维数码 截至9月底的上半年纯利上升26.4%至7.19亿港元。尽管整体电视机销售量较去年少，但高价产品销量增加，尤其是数字机顶盒及白家电产品，令营业额增长22.2%至200.22亿港元。 * 星岛日报：

--内地煤炭大港秦皇岛港 将于本周五起公开招股，据销售文件显示，秦皇岛港招股价介乎5.25港元至6.7港元，每手500股，入场费约3,383.77港元。

--早前已发盈警的欧舒丹 ，昨天公布截至今年9月底止的中期业绩，受累主要市场日本的销售疲弱和各项开支增加，纯利按年倒退58.6%。公司亚太区总裁贺康祖（Andre Hoffmann）表示，日本市场已见改善，第四季将开展翻新计画，对下年度日本市场的表现感乐观。 * 苹果日报：

--汇丰银行副主席王冬胜昨出席香港总商会会议上指出，未来香港发展有机会落后于上海。他解释，中国正不断发展，中国于2020将作为国际金融中心、建立起自由贸易区，成为全球最大贸易国。面对急剧的变化，他认为香港首先要认识形势，「了解情况的迫切性」，然后定出求变应对的进度。

--靠卖袋转型的包浩斯 中期业绩盈利劲升56%，但毛利率跌2.7个百分点至63.5%，早市升至3年新高后午市倒跌14.4%。管理层解释，毛利率下跌主要是台湾零售业务表现差，因而增加促销优惠幅度及次数所致。 * 东方日报：

--壹传媒 日前公布中期业绩，不派中期息，更是连续五年半不派息，业绩披露银行贷款高达8.58亿港元，较3月底时高出6.69%。证券分析员认为，数据反映壹传媒债务情况异常沉重，集团只能靠借贷度日，财务继续陷入困局。

--各大行争相推出税务贷款优惠，工银亚洲税贷息率最低为1.76厘，享受最优惠息率的贷款额至少80万港元，较市场最低水平的永亨信用财务之1.65厘仅高11点子。 * 文汇报：

--今日招股的广东省香烟相关包装材料生产商华禧控股 拟发行7,500万股股份，占扩大后已发行股本的25%，当中90%为国际配售，10%公开发售，另设15%超额配股权；招股价介乎1.18至1.48港元，股份将于29日定价，12月6日挂牌。独家保荐为海通国际。 * 大公报：

--英皇国际 执行董事张炳强于中期业绩记者会表示，预期未来一年香港各个发展商可售楼盘将超过2万伙，相信中小型住宅楼价无可避免地受到影响。

--戴德梁行香港董事总经理暨北亚区策略发展顾问部主管陶汝鸿表示，近期发展商为刺激销情，提供回赠优惠，吸引大量买家，在一手新盘主导下，对二手楼价造成下行压力，预料香港二手楼价在今年下半年整体会下跌半成至10%。(完)