《香港报摘》--其他报纸重要消息11月26日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
* 明报：
--广东省综合零售商益华百货 今日起至本周五招股，招股价介乎1港元至1.4港元，一手入场费为2,828港元，集资最多1.26亿港元。逾八成的所得款项将用于开设镇江、恩平及阳江的新百货店，该3间新店将在明后两年陆续开业。
--创维数码 截至9月底的上半年纯利上升26.4%至7.19亿港元。尽管整体电视机销售量较去年少，但高价产品销量增加，尤其是数字机顶盒及白家电产品，令营业额增长22.2%至200.22亿港元。 * 星岛日报：
--内地煤炭大港秦皇岛港 将于本周五起公开招股，据销售文件显示，秦皇岛港招股价介乎5.25港元至6.7港元，每手500股，入场费约3,383.77港元。
--早前已发盈警的欧舒丹 ，昨天公布截至今年9月底止的中期业绩，受累主要市场日本的销售疲弱和各项开支增加，纯利按年倒退58.6%。公司亚太区总裁贺康祖（Andre Hoffmann）表示，日本市场已见改善，第四季将开展翻新计画，对下年度日本市场的表现感乐观。 * 苹果日报：
--汇丰银行副主席王冬胜昨出席香港总商会会议上指出，未来香港发展有机会落后于上海。他解释，中国正不断发展，中国于2020将作为国际金融中心、建立起自由贸易区，成为全球最大贸易国。面对急剧的变化，他认为香港首先要认识形势，「了解情况的迫切性」，然后定出求变应对的进度。
--靠卖袋转型的包浩斯 中期业绩盈利劲升56%，但毛利率跌2.7个百分点至63.5%，早市升至3年新高后午市倒跌14.4%。管理层解释，毛利率下跌主要是台湾零售业务表现差，因而增加促销优惠幅度及次数所致。 * 东方日报：
--壹传媒 日前公布中期业绩，不派中期息，更是连续五年半不派息，业绩披露银行贷款高达8.58亿港元，较3月底时高出6.69%。证券分析员认为，数据反映壹传媒债务情况异常沉重，集团只能靠借贷度日，财务继续陷入困局。
--各大行争相推出税务贷款优惠，工银亚洲税贷息率最低为1.76厘，享受最优惠息率的贷款额至少80万港元，较市场最低水平的永亨信用财务之1.65厘仅高11点子。 * 文汇报：
--今日招股的广东省香烟相关包装材料生产商华禧控股 拟发行7,500万股股份，占扩大后已发行股本的25%，当中90%为国际配售，10%公开发售，另设15%超额配股权；招股价介乎1.18至1.48港元，股份将于29日定价，12月6日挂牌。独家保荐为海通国际。 * 大公报：
--英皇国际 执行董事张炳强于中期业绩记者会表示，预期未来一年香港各个发展商可售楼盘将超过2万伙，相信中小型住宅楼价无可避免地受到影响。
--戴德梁行香港董事总经理暨北亚区策略发展顾问部主管陶汝鸿表示，近期发展商为刺激销情，提供回赠优惠，吸引大量买家，在一手新盘主导下，对二手楼价造成下行压力，预料香港二手楼价在今年下半年整体会下跌半成至10%。(完)
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代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37