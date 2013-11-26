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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 09:16 BJT

《中国重要政经日程》--11月26日

============================近期重要政经日程=======================

11/27（周三）

--2013中国房地产基金年会将在深圳举行，至28日

11/28（周四）

--2013中国上市公司领袖高峰论坛将在成都举行，至30日。

11/29（周五）

--第十五届中国国际矿业大会在天津举行，至12月1日。

--第十三届中国年度管理大会将在北京举行。

--2013中国能源企业高层论坛将在北京举行。

12/1(周日)

--第八届21世纪亚洲金融年会将在北京举行

--2013中国CEO高峰论坛将在北京举行。

--第五届全球PE北京论坛

12/2（周一）

--第九届中国国际期货大会将在深圳举行，至4日。

12/5(周四)

--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。

12/7（周六）

--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。

--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行

12/12(周四)

--2013中国互联网经济论坛在北京举行。

--第九届中国电子银行年会将在北京举行。

12/18（周四）

--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。

12/19（周四）

--第二届中国电子商务年会将在上海举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校)

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