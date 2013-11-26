中国经济：转型离不开“有为政府”，以促进就业和协调资源--专家

路透北京11月26日 - 中国北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫称，有为的政府，对于转型国家尤为重要。因为转型国家需要政府来促进就业、关注民生、稳定社会，也需要政府来协调资金、资源以避免盲目性，完善制度。

人民日报周二刊登他的署名文章指出，有效的市场必须与有为的政府相结合，这是因为经济发展必须有竞争力，必须有比较优势，这只有在充分竞争的有效市场之下才能形成，这就是市场的“决定性作用”。

与此同时，经济发展的过程也是基础设施不断完善的过程，上层建筑也必须随之改进；此外，包括外部风险的平衡，不是个别企业家所能完成的，同样离不开政府部门的顶层设计。

“所以，从计划到市场的转型，并不意味着政府的甩手不管，更不会自然而然形成市场的良性循环。”林毅夫称。

他指出，全世界发展中经济体多达180多个，绝大多数长期陷于低收入陷阱、中等收入陷阱，原因何在？最主要的就是没有处理好政府和市场的关系。

而往前看，中国要应对收入分配差距的拉大、解决好一些领域的垄断、寻租甚至腐败，既要坚持市场的决定性作用，也要更好发挥政府作用。

一方面按照比较优势发展，消除各种扭曲市场的保护、补贴、行政垄断，另一方面要依靠有形之手，因势利导，保护产权，维持宏观环境，解决外部性等改革开放中累积的矛盾。