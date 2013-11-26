港报社评：港深新协议，难解北区学额荒--星岛日报11月26日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
小一自行分配学位竞争激烈，成功率创下16年新低之际，香港和深圳达成协议，改变深圳港人子弟班的性质，把生源扩及双非童这些非港人子弟。这一措施对香港学位需求的纾缓程度，视乎其质和量能够吸引到多少双非家长“弃港择深”。
双非童身为港人，应该享有平等的教育权利。不少双非童的家长，希望子女早点来港接受教育，觉得香港教育比内地好，而且学费有政府津贴，及早适应香港学制和学好英语，有利日后升读香港和海外大学。
另一方面，则有部分双非童家长，不欲子女年纪尚轻，便要天天长途跋涉跨境上学，觉得留在深圳照顾比较方便，奈何现在深圳的教育制度，向他们设下难以踰越的关卡。双非父母来港产子，不少人是为了逃避内地的一孩政策。这些婴孩并没有内地户籍，不符合入读当地公营小学的资格。
至于深圳2所民办港人子弟学校，以及另外几所小学附设的港人子弟班，可以衔接香港中学教育制度，但需是单非学童。如果是超生者，父母要向当局缴交巨额罚款后，学校才获准收录。这些民营学校的学费，水平与新界西北区一些直资小学相若。
港深教育部门签署的协议，把“港人子弟班”改为“港籍学生班”，为双非童名正言顺打开大门。但是深圳当地所提供的学额仍然相当有限，不少家长亦其质素存疑，部分港籍学生班至今收生未满额。除非学校赢得家长信心，否则双非家长仍会选择安排子女来港就读。
香港幼稚园学额恐慌，预示日后对小学学额的庞大需求。教育当局仍需要理顺跨境学童和本地生家长的诉求。
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代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37