港报社评：港深新协议，难解北区学额荒--星岛日报11月26日

小一自行分配学位竞争激烈，成功率创下16年新低之际，香港和深圳达成协议，改变深圳港人子弟班的性质，把生源扩及双非童这些非港人子弟。这一措施对香港学位需求的纾缓程度，视乎其质和量能够吸引到多少双非家长“弃港择深”。

双非童身为港人，应该享有平等的教育权利。不少双非童的家长，希望子女早点来港接受教育，觉得香港教育比内地好，而且学费有政府津贴，及早适应香港学制和学好英语，有利日后升读香港和海外大学。

另一方面，则有部分双非童家长，不欲子女年纪尚轻，便要天天长途跋涉跨境上学，觉得留在深圳照顾比较方便，奈何现在深圳的教育制度，向他们设下难以踰越的关卡。双非父母来港产子，不少人是为了逃避内地的一孩政策。这些婴孩并没有内地户籍，不符合入读当地公营小学的资格。

至于深圳2所民办港人子弟学校，以及另外几所小学附设的港人子弟班，可以衔接香港中学教育制度，但需是单非学童。如果是超生者，父母要向当局缴交巨额罚款后，学校才获准收录。这些民营学校的学费，水平与新界西北区一些直资小学相若。

港深教育部门签署的协议，把“港人子弟班”改为“港籍学生班”，为双非童名正言顺打开大门。但是深圳当地所提供的学额仍然相当有限，不少家长亦其质素存疑，部分港籍学生班至今收生未满额。除非学校赢得家长信心，否则双非家长仍会选择安排子女来港就读。

香港幼稚园学额恐慌，预示日后对小学学额的庞大需求。教育当局仍需要理顺跨境学童和本地生家长的诉求。

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