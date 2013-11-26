港报社评：标本兼治，解“双非”学位难题--文汇报11月26日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
特区政府与深圳市政府昨日举行新一轮合作会议签署三份协议，包括把“双非”儿童纳入深圳学校港人子弟班的收生范围，并与香港中学衔接。对于常年往返于深港两地，饱受舟车劳顿和口岸拥堵安全问题困扰的“双非”学童来说，多了一个选择。不过，由于“双非”学童跨境就读有利融入香港社会，再加上深圳学校“港籍学生班”收费较高，因此“双非”学童跨境来港入学的趋势难以改变。
现时深圳已有7所民办学校设有“港籍学生班”，相对于目前1.6万人次跨境学童的数额只是杯水车薪。即使“港籍学生班”学位名额增加，也未必能大量吸引“双非”学童。“双非”跨境学童家长看中的是孩子在香港成长的氛围，有利融入香港社会。
另外，基于内地的户籍政策，持有香港居民身份证的“双非”学童不能按内地居民身份享有内地义务教育服务，只能以境外人士身份入读一些国际学校或民办学校，通常民办学校收费较为昂贵。正如政务司司长林郑月娥指出，由于“港籍学生班”是民办的学校，学费需由“双非”儿童的父母负担。若在香港读小学，算上书本费、校服费等杂费和交通费，一个月平均800多港元，但在深圳读“港籍学生班”，每月大约要2500元人民币。这是很多“双非”学童家长不愿或难以承担的。
要从根本上解决“双非”儿童学位难题，政府应在北区多建学校。此外，也可由香港教育局在深圳成立官立小学，采用香港的学制，由香港教师跨区执教，学生毕业后，学历等同香港小学毕业，可直接衔接香港中学。
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代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
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* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37