港报社评：标本兼治，解“双非”学位难题--文汇报11月26日

特区政府与深圳市政府昨日举行新一轮合作会议签署三份协议，包括把“双非”儿童纳入深圳学校港人子弟班的收生范围，并与香港中学衔接。对于常年往返于深港两地，饱受舟车劳顿和口岸拥堵安全问题困扰的“双非”学童来说，多了一个选择。不过，由于“双非”学童跨境就读有利融入香港社会，再加上深圳学校“港籍学生班”收费较高，因此“双非”学童跨境来港入学的趋势难以改变。

现时深圳已有7所民办学校设有“港籍学生班”，相对于目前1.6万人次跨境学童的数额只是杯水车薪。即使“港籍学生班”学位名额增加，也未必能大量吸引“双非”学童。“双非”跨境学童家长看中的是孩子在香港成长的氛围，有利融入香港社会。

另外，基于内地的户籍政策，持有香港居民身份证的“双非”学童不能按内地居民身份享有内地义务教育服务，只能以境外人士身份入读一些国际学校或民办学校，通常民办学校收费较为昂贵。正如政务司司长林郑月娥指出，由于“港籍学生班”是民办的学校，学费需由“双非”儿童的父母负担。若在香港读小学，算上书本费、校服费等杂费和交通费，一个月平均800多港元，但在深圳读“港籍学生班”，每月大约要2500元人民币。这是很多“双非”学童家长不愿或难以承担的。

要从根本上解决“双非”儿童学位难题，政府应在北区多建学校。此外，也可由香港教育局在深圳成立官立小学，采用香港的学制，由香港教师跨区执教，学生毕业后，学历等同香港小学毕业，可直接衔接香港中学。

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