港报社评：资助幼儿打针防恶菌政府宜协调疫苗供应--明报11月26日

抗药血清3型肺炎链球菌连夺两童性命，当局提早召开疫苗可预防疾病科学委员会会议，建议毋须硬性规定补打疫苗，政府决定资助5岁或以下未接种过13价肺炎链球菌疫苗的幼童，补打疫苗。由于涉及幼童衆多，若私家诊所或医院在取得疫苗有困难，政府应该发挥协调功能。

儿科专家表示，曾经接种7价或10价疫苗的幼童，感染抗药血清3 型肺炎链球菌的风险更高。不过，疫苗委员会认为科学上并无确切数据，证明此说法属实。另外，疫苗委员会考虑到13价疫苗的保护作用有限，只能保护6-12个月，所以建议毋须要求全港3-5 岁幼童必须补打13价疫苗。

专家建议有理有据，但一些情况有待解释。如，按疫苗委员会对13价疫苗效用的评价，岂非可有可无？美国、加拿大等一些国家在13价疫苗问世后采用，香港卫生署母婴健康院2009年引入7价疫苗， 2011年底为幼童接种13价疫苗，当年卫生署为何有此转变？当年未为2008-2011年出生的幼童补打13价疫苗的做法，反而是正确和有远见了？但是，13价被认为是可以对付抗药血清3 型肺炎链球菌的疫苗，市民应该怎样理解疫苗委员会的建议？政府或委员会适宜解释多一点。

疫苗委员会并未视为紧急情况，但家长着紧程度，由近日私家诊所和医院为幼童接种13价疫苗以数倍增加已可见。补打13价疫苗幼童急增，许多私家诊所已经疫苗告紧。最理想做法是由政府出面，统筹向药厂订购疫苗，然后供私家诊所和私院为幼童接种。政府在疫苗供应介入多一点，确保家长毋须带同幼童奔波，市民会看到政府以民为念的取态。

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