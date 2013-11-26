港报社评：资助幼儿打针防恶菌政府宜协调疫苗供应--明报11月26日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
抗药血清3型肺炎链球菌连夺两童性命，当局提早召开疫苗可预防疾病科学委员会会议，建议毋须硬性规定补打疫苗，政府决定资助5岁或以下未接种过13价肺炎链球菌疫苗的幼童，补打疫苗。由于涉及幼童衆多，若私家诊所或医院在取得疫苗有困难，政府应该发挥协调功能。
儿科专家表示，曾经接种7价或10价疫苗的幼童，感染抗药血清3 型肺炎链球菌的风险更高。不过，疫苗委员会认为科学上并无确切数据，证明此说法属实。另外，疫苗委员会考虑到13价疫苗的保护作用有限，只能保护6-12个月，所以建议毋须要求全港3-5 岁幼童必须补打13价疫苗。
专家建议有理有据，但一些情况有待解释。如，按疫苗委员会对13价疫苗效用的评价，岂非可有可无？美国、加拿大等一些国家在13价疫苗问世后采用，香港卫生署母婴健康院2009年引入7价疫苗， 2011年底为幼童接种13价疫苗，当年卫生署为何有此转变？当年未为2008-2011年出生的幼童补打13价疫苗的做法，反而是正确和有远见了？但是，13价被认为是可以对付抗药血清3 型肺炎链球菌的疫苗，市民应该怎样理解疫苗委员会的建议？政府或委员会适宜解释多一点。
疫苗委员会并未视为紧急情况，但家长着紧程度，由近日私家诊所和医院为幼童接种13价疫苗以数倍增加已可见。补打13价疫苗幼童急增，许多私家诊所已经疫苗告紧。最理想做法是由政府出面，统筹向药厂订购疫苗，然后供私家诊所和私院为幼童接种。政府在疫苗供应介入多一点，确保家长毋须带同幼童奔波，市民会看到政府以民为念的取态。
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代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37